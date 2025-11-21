Karaman’da feci kaza: Karı koca yaşamını yitirdi

Karaman’da feci kaza: Karı koca yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Karaman'da park halindeki balya yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Karaman'ın Kızık köyü yolu üzerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. 52 yaşındaki Orhan Şahin'in kullandığı 70 EA 329 plakalı otomobil, İ.Ç. idaresindeki 63 AHV 801 plakalı park halindeki balya yüklü tıra arkadan çarptı.

ŞOFÖR VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle ağır hasar gören otomobildeki Orhan Şahin ve eşi, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından park halindeki tırın sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeninin aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

