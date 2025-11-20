Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Batman kara yolunun Karamus Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç, 21 TT 762 plakalı taksi ve 31 BD 454 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 3 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı 2 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.