DEM Parti'den hapis cezası alan Demirtaş tepkisi! Bu darbeci akıl durdurulmalı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının ardından tahliye beklentileri gündemdeyken bugün 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

4 Kasım 2016'da tutuklanan ve Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasında 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Son Dakika | Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

EK SÜRE VE REDDİ HAKİM TALEPLERİ DE REDDEDİLDİ

Demirtaş'ın avukatları önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlamadıklarını, mütalaaya karşı savunma vermek için ek süre talep etti. Ancak bu talep önceki duruşmada mütalaaya karşı beyan için süre verildiğinden dolayı mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

Avukatlar bunun üzerine adil savunma ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakim' talebinde bulundu, bu talep de reddedildi.

Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru

DEMİRTAŞ'IN KATILMA TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Mahkeme başkanının Demirtaş’ın duruşmaya katılma talebinin ‘güvenlik’ sebebiyle reddettiği ifade edildi.

"BU DARBECİ AKIL DERHAL DURDURULMALI"

Demirtaş'ın ceza almasının ardından Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabından tepkilerini dile getirdi. Kararı reddettiklerini ifade eden Bakırhan, "Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın açıklaması şu şekilde oldu: