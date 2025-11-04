HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklandıktan sonra tam 9 yıldır cezaevinde.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tutukluluğun siyasi olduğu gerekçesiyle 2 defa hak ihlali kararı verse de tahliye edilmedi.

Demirtaş'tan AİHM kararına ilk açıklama

Türkiye, geçtiğimiz ay AİHM'in kararının ardından Demirtaş'ın tahliyesine bir gün kala karara itiraz etmişti. AİHM, dün Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmedi.

DEM Parti'den AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki

AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmemesinin ardından Kürt siyasetinin etkili ismi hakkında tahliye başvurusunda bulundu.