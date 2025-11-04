Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklandıktan sonra tam 9 yıldır cezaevinde.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tutukluluğun siyasi olduğu gerekçesiyle 2 defa hak ihlali kararı verse de tahliye edilmedi.

Türkiye, geçtiğimiz ay AİHM'in kararının ardından Demirtaş'ın tahliyesine bir gün kala karara itiraz etmişti. AİHM, dün Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmedi.

AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmemesinin ardından Kürt siyasetinin etkili ismi hakkında tahliye başvurusunda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

