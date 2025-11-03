DEM Parti'den AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki

DEM Parti'den AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki
Yayınlanma:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yapılan itirazını reddetti. Karara ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi.

Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tahliye kararı vermiş ancak Türk hükümeti karara itiraz etmişti.

AİHM'den yapılan açıklamada söz konusu itirazın reddedildiği belirtildi. Karara ilişkin DEM Parti tarafından açıklama yapıldı.

DEM'DEN AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA İLK TEPKİ

DEM Parti'den yapılan açıklamada Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın en kısa zamanda tahliye edilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti."demdemsilho.jpg
  • "AİHM'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

