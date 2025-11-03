DEM Parti'den AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki

Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tahliye kararı vermiş ancak Türk hükümeti karara itiraz etmişti.

AİHM'den yapılan açıklamada söz konusu itirazın reddedildiği belirtildi. Karara ilişkin DEM Parti tarafından açıklama yapıldı.

Son Dakika| Türkiye'nin Demirtaş itirazı reddedildi

DEM'DEN AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA İLK TEPKİ

DEM Parti'den yapılan açıklamada Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın en kısa zamanda tahliye edilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: