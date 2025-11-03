Son Dakika| Türkiye'nin Demirtaş itirazı reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ikinci dairesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" buldu ve Demirtaş hakkında hak ihlali kararını verdi.

AİHM, karar için sunulan delilleri de yetersiz bularak iç hukuk makamlarının tutuklamaya alternatif uygulamaları "başvuru sahibinin siyasi faaliyetlerini engellemek" amacıyla göz ardı edildiği kanısını sundu. Ayrıca Demirtaş'ın tutuklanması konusunda AYM'ye yaptığı üç bireysel başvuruya ilişkin karar sürecinin uzunluğunu da ihlal olarak gördü.

TÜRKİYE "HAK İHLALİ YOK" DEDİ

Türkiye, tarafından Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına itiraz etti ve kararı Büyük Daire'ye taşımak istedi. AİHM, itirazı reddetti.

AİHM, 'Demirhan ve diğerleri/Türkiye' ve Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve kararlar kesinleşti.

'Demirhan ve diğerleri' kararının başvurucuları 1 yıl içinde haklarında mahkumiyet kararı veren mahkemelerden yeniden yargılanma talebinde bulunabilecekler.

AİHM, Türkiye'nin mahkeme masrafları dahil 55 bin 745 Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Hukukçular, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın ve Kobane Davasındaki diğer siyasetçilerin tahliyesinin beklendiğini paylaştılar.