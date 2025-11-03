Demirtaş'tan AİHM kararına ilk açıklama

Yayınlanma:
Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj paylaştı. AİHM kararının önemli ve hukuken bağlayıcı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ihlal kararı vermiş, bu karara ise Türkiye itiraz etmişti.

İtirazı görüşen Büyük Daire, Türkiye'nin itirazını reddetti.

"ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞEBİLMEK UMUDUYLA"

Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mesaj paylaştı. AİHM kararının önemli ve hukuken bağlayıcı olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

yeni-proje-43.jpg

"AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle. Özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

