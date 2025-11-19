Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Feci kaza akşam saatlerinde Diyarbakır Bismil karayolu kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Karayolunda seyir halindeki 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüs ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ 14 YARALI

Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Diyarbakır-Batman kara yolu, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi mevkiinde bugün meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır, 5’inin orta, 7’sinin ise hafif olduğu tespit edilmiştir."

"Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Emniyet, AFAD ve Jandarma ekipleri süratle olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevre hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.