Makas atan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, aynı istikamette seyreden başka otomobile çarptı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan anne ve baba yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün saat 23.50 sıralarında D-100 Karayolu Mimarsinan Mevkii'nde meydana geldi.

Karabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandıKarabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı

İddiaya göre yolda makas atarak ilerleyen Talha S.'nin idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan 6 aylık bebek K.E. ile aynı araçta bulunan anne Merve Ö.E. ve Gökhan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek K.E. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde otomobil sürücüsü Talha S.'nin 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Talha S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

