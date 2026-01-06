Bakırköy Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

Ekonomik koşullar ve belediyenin mali dengesi gözetilerek hazırlanan sözleşmede, bazı çalışma grupları için ilk kez ek tazminat hakları tanımlandı. Bu kapsamda temizlik personeline çalışma koşulları nedeniyle koku tazminatı hakkı tanınırken, zabıta çalışanlarına yönelik yıpranma payı da sözleşmeye dahil edildi. Ayrıca yılbaşı ikramiyesi ve kıdem zammı gibi maddelerle çalışanların gelir düzeyi artırıldı.

MOBBİNG VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE SERT ADIMLAR

Sözleşme sadece mali iyileştirmelerle sınırlı kalmayıp, iş huzurunu sağlamaya yönelik yapısal değişiklikleri de beraberinde getirdi. Çalışanların iş yerinde baskı ve psikolojik tacize uğramasını engellemek adına bir Mobbing Kurulu kurulması kararlaştırılırken, kadına yönelik şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanlara yönelik cezai yaptırımlar sözleşme metnine eklenerek toplumsal cinsiyet eşitliği güvence altına alındı.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ" VURGUSU

Bakırköy Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada, sağlanan uzlaşmanın iş barışını güçlendireceği belirtildi. Belediyenin tüm çalışanlarıyla bir aile olduğu vurgulanan açıklamada, sözleşmenin işçilerin emeğini koruyan ve kente sunulan hizmet kalitesini artıracak bir dayanışma örneği olduğu ifade edildi.