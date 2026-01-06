Bakırköy Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

Bakırköy Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
Yayınlanma:
Bakırköy Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri el sıkışarak noktalandı.

Ekonomik koşullar ve belediyenin mali dengesi gözetilerek hazırlanan sözleşmede, bazı çalışma grupları için ilk kez ek tazminat hakları tanımlandı. Bu kapsamda temizlik personeline çalışma koşulları nedeniyle koku tazminatı hakkı tanınırken, zabıta çalışanlarına yönelik yıpranma payı da sözleşmeye dahil edildi. Ayrıca yılbaşı ikramiyesi ve kıdem zammı gibi maddelerle çalışanların gelir düzeyi artırıldı.

MOBBİNG VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE SERT ADIMLAR

Sözleşme sadece mali iyileştirmelerle sınırlı kalmayıp, iş huzurunu sağlamaya yönelik yapısal değişiklikleri de beraberinde getirdi. Çalışanların iş yerinde baskı ve psikolojik tacize uğramasını engellemek adına bir Mobbing Kurulu kurulması kararlaştırılırken, kadına yönelik şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanlara yönelik cezai yaptırımlar sözleşme metnine eklenerek toplumsal cinsiyet eşitliği güvence altına alındı.

TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararıTİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ" VURGUSU

Bakırköy Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada, sağlanan uzlaşmanın iş barışını güçlendireceği belirtildi. Belediyenin tüm çalışanlarıyla bir aile olduğu vurgulanan açıklamada, sözleşmenin işçilerin emeğini koruyan ve kente sunulan hizmet kalitesini artıracak bir dayanışma örneği olduğu ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Türkiye
Nijerya'da mayın patladı: 9 asker öldü
Nijerya'da yola tuzaklanan mayın patladı
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti