“Kent Uzlaşısı” davasında yeni gelişme: CHP’li 9 Belediye Meclis Üyesinin görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı

“Kent Uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanan ve 7’si daha sonra serbest bırakılan CHP’li 9 belediye Meclis üyesinin görevden uzaklaştırma süresi 2 ay daha uzatıldı.

“Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şubat ayında gözaltına alınan 9 kişi, daha sonra tutuklanmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, sanıklar “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanıyor ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kasım ayında 7 kişi tahliye edilse de, iki sanığın tutukluluğu devam ediyor. Davanın bir sonraki duruşması 18 Şubat 2026’da görülecek.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti arasında bazı bölgelerde yapılan “Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili olarak yargılanan 9 belediye meclis üyesi hakkında çıkarılan görevden uzaklaştırma kararı iki ay daha uzatıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER ANCAK GÖREVE DÖNEMEDİLER

Birgün'den Okan Yücel'in haberine göre, Tahliye edilen isimler arasında Kartal Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Yüksel, Ataşehir’den Livan Gür, Üsküdar’dan Bülent Kayğun, Fatih’ten Güzin Alpaslan, Tuzla’dan Hasan Özdemir, Adalar’dan Nesimi Aday ve Şişli’den Sinan Gökçe bulunuyor. Bu 7 kişi, 27 Kasım’da serbest bırakıldı ancak belediyelerdeki görevlerine geri dönemedi.

UZATMA KARARININ NEDENİ BELLİ OLDU

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluğu ise sürüyor. İçişleri Bakanlığı, 28 Şubat 2025’te 9 kişi hakkında görevden uzaklaştırma kararı almış, bu süre 28 Aralık 2025’ten itibaren iki ay daha uzatılmıştı. Bakanlık, uzatma kararını davada henüz sonuç çıkmamış olmasına dayandırdı. Karar, 24 Aralık’ta İstanbul Valiliği’ne iletilmiş ve valilik, ertesi gün ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla belediye başkanlıklarına tebliğ ettiği ifade edildi.


