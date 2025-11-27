'Kent Uzlaşısı' davasında 10 kişi hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında, 9'u tutuklu 10 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada hazır bulunacak tutuklu isimler şu şekilde:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Arslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de duruşmayı takip ediyor.

Duruşma öncesi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Açıklamada söz alan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, “Kenti yönetmek için birlikte hareket etmek suç değil. Ama bunun için tutuklama kararı vermek suçtur. Ve şu anda o suç devam ediyor” dedi.

‘ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILSIN’

İBB Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı da “Bugün bu tutukluluğun son bulmasını ve arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bugün polis adliye kapısında bekliyor ve vatandaşı içeri almıyor. Bu şekilde vatandaşın yargıya ulaşma hakkı engellenmiştir. Bu ülkeye özgürlük gelene kadar hepimiz bedel ödeyeceğiz. Arkadaşlarımızın bugün bir an önce serbest kalmasını diliyorum” diye konuştu.

Eylül ayında görülen önceki duruşmada yalnızca İkbal Polat tahliye edilmiş, diğer 9 kişinin tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmişti.

ADLİYE GİRİŞİNDE ARBEDE

İlke TV'de yer alan habere göre, Kent Uzlaşısı davası öncesi adliyeye yurttaş girişlerine sınırlama getirildi. Davası olmayan hiç kimse adliye içine alınmıyor. Bu duruma tepki gösteren yurttaşlarla girişe engel olmaya çalışan personel arasında arbede yaşandı.