Bursa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dürdane mevkiinde Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 43 yaşındaki Sezai Çapar hayatını kaybetti. Gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazaya Gemlik'ten Bursa istikametine giden dört servis minibüsü ile bir otomobil karıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli çarpışmanın ardından 16 GE 363 plakalı otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis minibüslerinde bulunan 13 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları çevredeki hastanelere sevk etti. Cenaze ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönde trafiğe kapatıldı. Oluşan uzun araç kuyruğunda sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.