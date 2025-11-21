Bursa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Bursa-Yalova yolu üzerinde 4 servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğunda trafik tek şeride indirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dürdane mevkiinde Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 43 yaşındaki Sezai Çapar hayatını kaybetti. Gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazaya Gemlik'ten Bursa istikametine giden dört servis minibüsü ile bir otomobil karıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli çarpışmanın ardından 16 GE 363 plakalı otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis minibüslerinde bulunan 13 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bursa'da bir garip kaza! Kendiliğinden giden araç otobüse çarptıBursa'da bir garip kaza! Kendiliğinden giden araç otobüse çarptı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları çevredeki hastanelere sevk etti. Cenaze ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bursa’da otomobil takla attı: 2 yaralıBursa’da otomobil takla attı: 2 yaralı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönde trafiğe kapatıldı. Oluşan uzun araç kuyruğunda sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!