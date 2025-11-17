Bursa’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Gökhan D. (21) idaresindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, Bursa'dan İnegöl istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak yan yola devrildi ve ters duruma geldi.

Adana’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlanıp taklalar attı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Gökhan D. ile yanındaki yolcu Ahmet A. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yoldan çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni ve sorumlularının tespiti için polis ekipleri soruşturma başlattı.