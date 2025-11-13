Yoldan çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emrullah Şin idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasında çarparak takla attı.
Akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobil bulunan 5 kişi yaralandı.
KAYA PARÇASINA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Saat 18.00 sıralarında Şemdinli'den Yüksekova ilçesi yönüne giden Emrullah Şin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:DHA