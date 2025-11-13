Yoldan çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı

Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaya parçasına çarpan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emrullah Şin idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasında çarparak takla attı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobil bulunan 5 kişi yaralandı.

KAYA PARÇASINA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Saat 18.00 sıralarında Şemdinli'den Yüksekova ilçesi yönüne giden Emrullah Şin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ksl.jpg

Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdiKayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Şehir eşkıyalarını durdurabilen yok! Otomobilinde oturan kişiyi cadde ortasında defalarca bıçakladı
Şehir eşkıyalarını durdurabilen yok! Otomobilinde oturan kişiyi cadde ortasında defalarca bıçakladı
Niğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti