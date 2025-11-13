Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi
Kayseri İncesu'da Gökhan Ay'ın kullandığı kamyonet yolcu otobüsüyle çarpışarak devrildi. Feci kazada sürücü Ay hayatını kaybederken, yanındaki 2 arkadaşı da yaralandı.
KAYSERİ'DE FECİ KAZA
Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Gökhan Ay idaresindeki kamyonet çarpıştı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 arkadaşı da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
