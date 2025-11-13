Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi

Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi
Yayınlanma:
Kayseri İncesu'da yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri İncesu'da Gökhan Ay'ın kullandığı kamyonet yolcu otobüsüyle çarpışarak devrildi. Feci kazada sürücü Ay hayatını kaybederken, yanındaki 2 arkadaşı da yaralandı.

KAYSERİ'DE FECİ KAZA

Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Gökhan Ay idaresindeki kamyonet çarpıştı.

yolcu-otobusuyle-carpisan-kamyonetin-sur-1013956-300846.jpg

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 arkadaşı da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yolcu-otobusuyle-carpisan-kamyonetin-sur-1013957-300846.jpg

Yürek yakan kaza: Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiYürek yakan kaza: Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yolcu-otobusuyle-carpisan-kamyonetin-sur-1013959-300846.jpg
Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Gökhan Ay

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"
İstanbul'da 84 noktada değişti: İşte yeni hız limitleri
İstanbul'da 84 noktada değişti: İşte yeni hız limitleri