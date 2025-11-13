Yürek yakan kaza: Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesine bağlı Tol Yaylası'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baba Muhammed Ünlü (33), müstakil evlerinin bahçesinde traktörle geri manevra yapıyordu. Bu sırada, fark etmediği kızı Hayrunnisa Ünlü, traktörün arkasında kalarak aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE VERİLEN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazanın hemen ardından baba Muhammed Ünlü, ağır yaralanan kızını kendi imkanlarıyla Eskil Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan küçük Hayrunnisa, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tedavi altına alınan Hayrunnisa Ünlü, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan acı olayın ardından yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.