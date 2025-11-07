Bursa'da bir garip kaza! Kendiliğinden giden araç otobüse çarptı

Yayınlanma:
Bursa'da park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 39 yolcunun bulunduğu otobüste ve otomobilde hasar oluştu.

Bursa'da içerisinde kimsenin olmayan park halindeki otomobil, kendiliğinden hareket ederek yolcu otobüsüne çarptı.

HAREKET EDEN SÜRCÜSÜZ OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI

Akşam saatlerinde Yalova Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, yola çıktı.

kendiliginden-yola-cikan-otomobil-yolcu-1004356-298006.jpg

İstanbul'da dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı! 1 yaralıİstanbul'da dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı! 1 yaralı

Otomobil, Metin B. yönetiminde İstanbul-İzmir seferini yapan 67 AAN 567 plakalı içinde yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kendiliginden-yola-cikan-otomobil-yolcu-1004353-298006.jpg

Kazada içinde 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, bazı yolcular tedbir amaçlı ambulanslarda muayene edildiler.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi
Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi
Cezaevinden yönetilen suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı
Cezaevinden yönetilen suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı
Konya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Konya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı