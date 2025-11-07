Bursa'da bir garip kaza! Kendiliğinden giden araç otobüse çarptı
Bursa'da park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 39 yolcunun bulunduğu otobüste ve otomobilde hasar oluştu.
Bursa'da içerisinde kimsenin olmayan park halindeki otomobil, kendiliğinden hareket ederek yolcu otobüsüne çarptı.
HAREKET EDEN SÜRCÜSÜZ OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI
Akşam saatlerinde Yalova Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, yola çıktı.
Otomobil, Metin B. yönetiminde İstanbul-İzmir seferini yapan 67 AAN 567 plakalı içinde yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada içinde 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, bazı yolcular tedbir amaçlı ambulanslarda muayene edildiler.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:DHA
