İstanbul'da dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı! 1 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda, son anda sapağa girmek için hamle yapan hafif ticari aracın sürücüsü kazaya neden oldu.

Araç kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

DİKKATSİZLİĞİ KAZAYA YOL AÇTI

Salı günü öğlen saatlerinde TEM Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü Sultangazi sapağını kaçırmamak için aniden manevra yaptı.

Bu sırada taralı alandan geçmekte olan araca, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet çarptı.

1 YARALI

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın ardından motosikletlinin bir süre sürüklendiği, hafif ticari araç sürücüsünün ise yardım etmek için durduğu görüldü.