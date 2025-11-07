Muğla'da korkunç kaza! Freni boşalan kamyon 21 öğrenciyi yaraladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada bir öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde seyir halindeki S.D. yönetimindeki kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T.’nin kullandığı öğrenci servisine çarptı.

21 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan 1 öğretmen ile 21 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.