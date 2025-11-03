Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı! 14 yaralı

Konya'da can pazarına ramak kalmıştı... Hadim ilçesi Dedemli mahallesinde bir öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı.

13 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin yetkilere yaptığı İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan servis şoförü ile 13 öğrenci, olay yerine ihbar ile gelen ekipler tarafından güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 YARALI HELİKOPTER İLE SEVK EDİLDİ

Dedemli mahallesinde kazanın gerçekleştiği yerde ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.