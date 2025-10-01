Van’da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde öğrenci servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, Erciş-Van kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 49 AAZ 631 plakalı TIR ile 65 AAG 876 plakalı öğrenci servisi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11’i öğrenci toplam 14 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Erciş ve Muradiye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.