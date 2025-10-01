Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İzmir-Çanakkale kara yolunun kırsal Doyran Mahallesi kavşağında kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Efe Cafer Yılmaz yönetimindeki 10 AEP 512 plakalı otomobil, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 10 LT 742 plakalı kamyonla çarpıştı.

Pendik'teki kazada araçlar alev topuna döndü!Pendik'teki kazada araçlar alev topuna döndü!

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ve araçta bulunan K.M., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

