Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İzmir-Çanakkale kara yolunun kırsal Doyran Mahallesi kavşağında kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Efe Cafer Yılmaz yönetimindeki 10 AEP 512 plakalı otomobil, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 10 LT 742 plakalı kamyonla çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ve araçta bulunan K.M., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.