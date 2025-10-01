Pendik'teki kazada araçlar alev topuna döndü!
Pendik'te iki aracın karıştığı kazada araçlar alev aldı. İhbar üzerine kaza noktasına ekipler sevk edilirken iki aracın da kullanılamaz duruma geldiği kazada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
İstanbul Pendik'te bir minibüs ve otomobilin karıştığı kaza sonrası yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken alevlerin sardığı iki aracın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Yangın saat 08:30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı.
ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI
İddiya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı.
Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı.