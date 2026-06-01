İstanbul'u yaz güneşi yakacak! AKOM termometreleri fırlatacak tarihi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca güneşli ve sıcak bir hava dalgası hakim olacak. Sıcaklıklar perşembe günü 30 dereceye kadar yükselecek. Güneyden esen lodos ve güneşin ısıtıcı etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

GÜN İÇİNDE SICAKLIK 27 DERECEYE ÇIKACAK

Haftanın ilk gününde İstanbul'da güneşli bir gökyüzü hakim. Günün farklı saatlerindeki sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Sabah: Az bulutlu ve güneşli, 21°C

Öğle: Güneşli, 27°C

Akşam: Bulutlu, 20°C

Gece: Bulutlu, 18°C

Nem oranının %45 ile %75 arasında değişeceği, rüzgarın lodostan orta kuvvette (5-25 km/s) eseceği ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece civarında ölçüldüğü belirtildi.

İSTANBUL'U YAZ GÜNEŞİ YAKACAK

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" başlıklı açıklamada, hafta boyunca İstanbul genelinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı vurgulandı. Kuzey ilçelerdeki kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri dışında ciddi bir yağış beklenmiyor. Güneyin sıcak havasını bölgeye taşıyan lodos ve güneşin etkisiyle, hafta genelinde sıcaklıkların 27 derece ile 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINDA VE HAFTA SONUNDA YAĞIŞ YOK

Yayınlanan haftalık rapora göre, Salı gününden Pazar gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün gün sıcaklık ve hava tahminleri şu şekilde:

2 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık (En düşük: 18°C / En yüksek: 29°C)

3 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 19°C / En yüksek: 28°C)

4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık (En yüksek: 30°C)

5 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık (En düşük: 18°C / En yüksek: 28°C)

6 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık (En düşük: 17°C / En yüksek: 29°C)

7 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık (En düşük: 17°C / En yüksek: 27°C)