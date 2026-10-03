İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapanacak: İşte nedeni

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle 4 Ekim Pazar günü trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları açıkladı. Trafik düzenlemesi kapsamında bazı yollar, saat 06.00’dan etkinlik programının sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

FATİH’TE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Etkinlik nedeniyle 4 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan program bitimine kadar araç geçişine kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Kennedy Caddesi’nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasındaki bölümü

Langa Bostanları Sokak

Namık Kemal Caddesi

Avrasya Tüneli’nin Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları

Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkışı

Söz konusu yolların belirtilen saatler arasında araç trafiğine kapatılması nedeniyle sürücülerin ulaşım planlarını buna göre yapması gerekecek.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Trafik kısıtlamalarından etkilenecek sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergâhlar da duyuruldu. Buna göre sürücüler ulaşım için şu yolları tercih edebilecek:

Avrasya Tüneli transit yolu

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi

Kadırga Limanı Caddesi

Sürücülerin, etkinlik günü yola çıkmadan önce trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları dikkate alması gerekiyor. Etkinlik kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi, programın sona ermesine kadar devam edecek.