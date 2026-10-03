İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapanacak: İşte nedeni
İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kennedy Caddesi, Langa Bostanları Sokak ve Namık Kemal Caddesi’nin yanı sıra Avrasya Tüneli’ndeki bazı çıkışlar da ulaşıma kapanacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle 4 Ekim Pazar günü trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları açıkladı. Trafik düzenlemesi kapsamında bazı yollar, saat 06.00’dan etkinlik programının sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı olacak.
FATİH’TE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Etkinlik nedeniyle 4 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan program bitimine kadar araç geçişine kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
Kennedy Caddesi’nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasındaki bölümü
Langa Bostanları Sokak
Namık Kemal Caddesi
Avrasya Tüneli’nin Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları
Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkışı
Söz konusu yolların belirtilen saatler arasında araç trafiğine kapatılması nedeniyle sürücülerin ulaşım planlarını buna göre yapması gerekecek.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI
Trafik kısıtlamalarından etkilenecek sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergâhlar da duyuruldu. Buna göre sürücüler ulaşım için şu yolları tercih edebilecek:
Avrasya Tüneli transit yolu
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Reşadiye Caddesi
Ankara Caddesi
Kadırga Limanı Caddesi
Sürücülerin, etkinlik günü yola çıkmadan önce trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları dikkate alması gerekiyor. Etkinlik kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi, programın sona ermesine kadar devam edecek.