İstanbul'da yağış alarmı trafiği kilitledi

İstanbul'da yağış alarmı trafiği kilitledi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Meteoroji Genel Müdrülüğü ve AKOM'un kuvvetli yağış uyarısının ardından okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Yağışa yakalnmamak istemeyen sürücüler ve okul servisleri yollara koyulunca trafik kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve sel uyarısının ardından okullar saat 16'dan sonra tatil edilmişti.

Yağışların öğle saatlerinin ardından yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacağını duyuran uzmanlar, vatandaşları sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un kuvvetli yağış, fırtına ve sel uyarılarının ardından kentte eğitimin saat 16.00'dan sonra tatil edildiğini duyurdu.

Valilik, açıklamasında "Gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00' dan itibaren eğitim tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İstanbul'da okullar tatil edildiSon dakika | İstanbul'da okullar tatil edildi

stanbul-yagis-trafigi-001.jpg

UYARILAR SONRASI TRAFİK KİLİTİLENDİ

Mega kent için yapılan kuvvetli yağış ve Valiliğin eğitim tatili kararı, işten eve gitmek isteyen sürücü ve vatandaşları panikletti.

Yağışa yakalanmamak ve erken saatlerde eve varmak isteyen sürücüler, erkenden yola koyulunca İstanbul'da trafik yine daha kilitlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu, saat 17:22 itibariyle yüzde 87'ye yükseldi.

trafik-yogunlugu.png

Tarfiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Türkiye
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındı
Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi