İstanbul'da yağış alarmı trafiği kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve sel uyarısının ardından okullar saat 16'dan sonra tatil edilmişti.

Yağışların öğle saatlerinin ardından yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacağını duyuran uzmanlar, vatandaşları sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un kuvvetli yağış, fırtına ve sel uyarılarının ardından kentte eğitimin saat 16.00'dan sonra tatil edildiğini duyurdu.

Valilik, açıklamasında "Gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00' dan itibaren eğitim tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İstanbul'da okullar tatil edildi

UYARILAR SONRASI TRAFİK KİLİTİLENDİ

Mega kent için yapılan kuvvetli yağış ve Valiliğin eğitim tatili kararı, işten eve gitmek isteyen sürücü ve vatandaşları panikletti.

Yağışa yakalanmamak ve erken saatlerde eve varmak isteyen sürücüler, erkenden yola koyulunca İstanbul'da trafik yine daha kilitlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu, saat 17:22 itibariyle yüzde 87'ye yükseldi.

Tarfiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.