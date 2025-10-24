İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Trakya genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış öncesinde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şen, "İstanbullular bugün evinize erken gidin" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da bugün hava sıcaklığının en yüksek 25, en düşük 16 derece olması bekleniyor. İstanbul'da bugün, kuvvetli lodosun etkili olacağı, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ve saatte 65 kilometre hıza ulaşmasının yanı sıra, kent genelinde metrekareye 13 ila 35 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyorMeteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK"

"Öğle saatlerinden (15.00) itibaren aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy ilçelerimizde görülecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"İSTANBULLULAR BUGÜN EVİNİZE ERKEN GİDİN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara çağrıda bulundu.

"İstanbullular Bugün evinize erken gidin" diyen Prof. Şen, "Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum" dedi.

Şen , paylaşımınım devamında şunlar söyledi:

"Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. dikkatli ve tedbirli olunmalı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

