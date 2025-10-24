Son dakika | İstanbul'da okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışsız geçen 2 günün ardından İstanbul'da yağışlı havaların geri döndüğünü bildirdi.

Yağışların öğle saatlerinin ardından yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacağını duyuran uzmanlar, vatandaşları sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

AKOM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizden ilçelerimizden başlayarak cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!

İSTANBUL'DA EĞİTİME SEL TATİLİ

İstanbul Valiliği, gelen uyarıların ardından kentte eğitimin saat 16.00'dan sonra tatil edildiğini bildirdi.

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00' dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."