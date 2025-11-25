İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma:
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerindeki bazı vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımını aksadı. Şehir Hatları ve İDO, resmi internet sitelerinden yaptıkları duyurularla bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde rüzgârın kuvvetlenmesi nedeniyle belirli hatlarda güvenli ulaşımın sağlanamadığını belirterek yolcuları alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmaları konusunda uyardı. Şehit Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.

Teleferik ve vapur seferlerine fırtına engeliTeleferik ve vapur seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji 11 ili uyardı! Saat saat yayılacak yağışı açıkladıMeteoroloji 11 ili uyardı! Saat saat yayılacak yağışı açıkladı

İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

ŞEHİR HATLARI

06.15 ve 06.50 Beykoz–Eminönü

07.00 Beykoz–Eminönü

07.05 Sarıyer–Eminönü

07.25 Beykoz–Üsküdar

İDO

08.00 Yalova–Pendik

09.00 Pendik–Yalova

10.00–20.00 arasındaki tüm Yalova–Pendik seferleri, yeni bir duyuru yapılana kadar tamamen iptal edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

