İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımını aksadı. Şehir Hatları ve İDO, resmi internet sitelerinden yaptıkları duyurularla bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde rüzgârın kuvvetlenmesi nedeniyle belirli hatlarda güvenli ulaşımın sağlanamadığını belirterek yolcuları alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmaları konusunda uyardı. Şehit Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.

Teleferik ve vapur seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji 11 ili uyardı! Saat saat yayılacak yağışı açıkladı

İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

ŞEHİR HATLARI

06.15 ve 06.50 Beykoz–Eminönü 07.00 Beykoz–Eminönü 07.05 Sarıyer–Eminönü 07.25 Beykoz–Üsküdar

İDO