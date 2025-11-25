İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımını aksadı. Şehir Hatları ve İDO, resmi internet sitelerinden yaptıkları duyurularla bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde rüzgârın kuvvetlenmesi nedeniyle belirli hatlarda güvenli ulaşımın sağlanamadığını belirterek yolcuları alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmaları konusunda uyardı. Şehit Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.
İptal edilen seferler şöyle sıralandı:
ŞEHİR HATLARI
06.15 ve 06.50 Beykoz–Eminönü
07.00 Beykoz–Eminönü
07.05 Sarıyer–Eminönü
07.25 Beykoz–Üsküdar
İDO
08.00 Yalova–Pendik
09.00 Pendik–Yalova
10.00–20.00 arasındaki tüm Yalova–Pendik seferleri, yeni bir duyuru yapılana kadar tamamen iptal edildi.