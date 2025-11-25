Meteoroloji 11 ili uyardı! Saat saat yayılacak yağışı açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu havanın etkisi altında olacağını açıkladı. Dün dolu yağışının da görüldüğü hava kütlesinin bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısında etkili olacağını duyuran Meteoroloji, sağanak yağış beklenenen illeri açıkladı.

METEOROLOJİ 11 İLİ SAAT UYARDI!

Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAAT SAAT YAYILACAK YAĞIŞI AÇIKLADI

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısının açıkları yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 4 ila 6, gece saatlerinde 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde geneli güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.