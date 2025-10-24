İstanbul Valiliği'nin kent genelinde fırtına olacağı yönündeki duyurusunun ardından teleferik ve bazı vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBULLU FIRTINAYA HAZIRLANIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı.

MGM'nin açıklamasına göre, akşam saatlerinde Avrupa yakasında başlaması beklenen fırtına ilerleyen saatlerde tüm kenti etkisi altına alacak.

Son dakika | İstanbul'da okullar tatil edildi

TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

MGM'nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği, kent genelindeki okulların tatil edildiğini duyurmasının sonrasında, teleferik ve bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: