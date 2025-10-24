Teleferik ve vapur seferlerine fırtına engeli

Teleferik ve vapur seferlerine fırtına engeli
Yayınlanma:
İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle teleferik ve bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Valiliği'nin kent genelinde fırtına olacağı yönündeki duyurusunun ardından teleferik ve bazı vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBULLU FIRTINAYA HAZIRLANIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı.

MGM'nin açıklamasına göre, akşam saatlerinde Avrupa yakasında başlaması beklenen fırtına ilerleyen saatlerde tüm kenti etkisi altına alacak.

yeni-proje.jpg

Son dakika | İstanbul'da okullar tatil edildiSon dakika | İstanbul'da okullar tatil edildi

TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

MGM'nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği, kent genelindeki okulların tatil edildiğini duyurmasının sonrasında, teleferik ve bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

  • "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Türkiye
Türkiye'nin geleceğine yalnızca AKP ve MHP'liler umutla bakıyor
Türkiye'nin geleceğine yalnızca AKP ve MHP'liler umutla bakıyor
Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında
Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında
Sakarya’da bir mahalleye abluka: 33 gözaltı
Sakarya’da bir mahalleye abluka: 33 gözaltı