Teleferik ve vapur seferlerine fırtına engeli
İstanbul Valiliği'nin kent genelinde fırtına olacağı yönündeki duyurusunun ardından teleferik ve bazı vapur seferleri iptal edildi.
İSTANBULLU FIRTINAYA HAZIRLANIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı.
MGM'nin açıklamasına göre, akşam saatlerinde Avrupa yakasında başlaması beklenen fırtına ilerleyen saatlerde tüm kenti etkisi altına alacak.
Son dakika | İstanbul'da okullar tatil edildi
TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
MGM'nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği, kent genelindeki okulların tatil edildiğini duyurmasının sonrasında, teleferik ve bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
- "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."