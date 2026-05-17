İstanbul'da barajlarda son durum belli oldu! İSKİ verileri paylaştı

Baharın son günlerinde etkili olan yağışlar, İstanbul’un su depolarına beklenen katkıyı sağlayamadı. Ancak İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranını yüzde 71,46 seviyesine çıkardı. 14 Mayıs itibarıyla yüzde 71,85 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 15 Mayıs’ta yüzde 71,73’e geriledi. 16 Mayıs’ta yüzde 71,61 olarak ölçülen oran bugün açıklanan verilere göre yüzde 71,46 oldu.

Bahar sezonunun sona ermesine karşın barajlardaki doluluk oranlarının hala istenen seviyeye ulaşamaması, uzmanlar tarafından endişe verici bir durum olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, su seviyelerindeki bu yetersiz artışın, yaz aylarında etkisini artıracak sıcak hava dalgalarıyla birlikte ciddi bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (17 MAYIS 2026)

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96.25 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.24 ile Istrancalar Barajı oldu.

• Alibey Barajı - yüzde 65.79

• Büyükçekmece Barajı - yüzde 55.2

• Darlık Barajı - yüzde 91.92

• Elmalı Barajı - yüzde 96.25

• Istrancalar Barajı - yüzde 33.24

• Kazandere Barajı - yüzde 56.12

• Pabuçdere Barajı - yüzde 56.3

• Sazlıdere Barajı - yüzde 44.55

• Terkos Barajı - yüzde 59.26

• Ömerli Barajı - yüzde 95.38

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik

sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini

gündeme getirir.