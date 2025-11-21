İktidarın anketçisinden AKP'ye üç büyük şehirde kara haber! "Gürsel Tekin Mansur Yavaş'tan daha çok seviliyor" demişlerdi

Daha önce yaptığı bir anketle Gürsel Tekin'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan daha çok sevildiğini iddia eden ve iktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, 5 büyükşehir için son seçim anketini yayınladı. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırma, 16-19 Kasım 2025 tarihleri arasında 5 ilde toplam 7920 katılımcıyla gerçekleştirildi.

İşte İl İl Ayrıntılı Anket Sonuçları

CHP: %34,5

AKP: %32,8

DEM Parti: %7,7

İYİ Parti: %5,5

MHP: %5,3

Zafer Partisi: %3,7

Yeniden Refah Partisi: %3,1

BBP: %1,9

Diğer: %5,5

ANKARA:

CHP: %33,8

AKP: %31,7

MHP: %8,0

İYİ Parti: %6,8

Zafer Partisi: %5,0

Yeniden Refah Partisi: %3,7

BBP: %3,2

DEM Parti: %2,9

Diğer: %4,9

İZMİR:

CHP: %43,5

AKP: %25,8

İYİ Parti: %7,8

DEM Parti: %7,3

MHP: %4,6

Zafer Partisi: %3,5

Yeniden Refah Partisi: %2,0

BBP: %1,9

Diğer: %3,6

BURSA:

AKP: %34,8

CHP: %30,5

MHP: %7,4

İYİ Parti: %6,9

Yeniden Refah Partisi: %4,8

Zafer Partisi: %4,7

DEM Parti: %3,9

BBP: %2,2

Diğer: %4,8

KONYA:

AKP: %45,0

MHP: %13,1

CHP: %12,7

Yeniden Refah Partisi: %7,5

İYİ Parti: %5,6

BBP: %3,7

Zafer Partisi: %3,4

DEM Parti: %3,3

Diğer: %5,7

KAYYUM GÜRSEL TEKİN'İN DAHA ÇOK SEVİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ

ORC Araştırma, daha önce 28-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde muhalif seçmenlerle yaptığı "En Sevilen CHP’li Siyasetçiler Kimlerdir?" anketiyle gündem olmuştu. Sonuçlar, kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Ankete göre "en sevilen" CHP'li siyasetçiler sıralaması şu şekildeydi:

Ekrem İmamoğlu: %47,9

Özgür Özel: %41,6

Gürsel Tekin: %41,0

Kemal Kılıçdaroğlu: %33,8

Mansur Yavaş: %31,6

Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kayyum Gürsel Tekin'in arkasında 5. sırada yer alması ve Tekin'e yüzde 41 gibi bir sonuç çıkması anketin güvenilirliğine dair ciddi tartışmaları da beraberinde getirmişti.