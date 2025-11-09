Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara aylar kala yapılan son anket, AKP'de soğuk duş etkisi yaratacak. İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette CHP, yine AKP'ye fark attı.

Türkiye, sonu gelmeyen enflasyondan dolayı yıllardır derin ekonomik krizin pençesinde. Siyasi hamlelerin de krizi günden güne tetiklediği süreçte AKP, tarihinin en hızlı oy kayıplarını yaşıyor.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde tarihinde ilk kez bir seçimden CHP'nin ardından ikinci parti olarak çıkan AKP, tüm anketlerde de ikinci parti çıkmaya devam ediyor.

akp-chp-anket.jpg

KASIM ANKETLERİNDE DE SONUÇ FARKLI OLMADI

Başta Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmasının ardından peş peşe gelen soruşturmalarla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'ye yönelik yürütülen operasyonlarda oylardaki erimeyi durduramıyor.

Kasım ayında yapılan ilk anketlerde de sonuç değişmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde rüzgarı arkasına alan CHP, seçimlere yaklaştıkça her geçen daha da güçleniyor.

Kasım ayında yapılan ilk anketlerde de sonuç değişmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde rüzgarı arkasına alan CHP, seçimlere yaklaştıkça her geçen daha da güçleniyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma'nın anketinde dahi binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 2 farklı ankette de CHP, AKP'nin önünde yer aldı.

chp-akp-anket.jpg

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERDEN AKP'YE NET MESAJ

ORC Araştırma, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala bin 260 asgari ücretli ve bin 150 emekliye "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AKP'de karalar bağlayacak anket: Yüzde 30'un altına düştüler!AKP'de karalar bağlayacak anket: Yüzde 30'un altına düştüler!

1 Kasım ile 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, asgari ücretlilerin yüzde yüzde 35,9'u CHP'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 31,2'si ise oyunu AKP'den yana kullanacağını söyledi.

Emeklilerde de benzer bir sonuç çıktı. Ankete katılan emeklilerden yüzde 35'i CHP, yüzde 33,2'si ise AKP'ye oy vereceğini belirtti.

Asgari ücretlinin diğer seçimleri ise şöyle oldu:

- MHP: Yüzde 6,9

- DEM Parti: Yüzde 5,5

- İYİ Parti: Yüzde 4,9

- Zafer Partisi: Yüzde 4,1

- Yeninde Refah Partisi: Yüzde 3,8

- Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,2

- Diğer: Yüzde 5,5

asgari-ucretli-anket.jpg

Emeklilerin ise diğer seçimleri şöyle sıralandı:

- MHP: Yüzde 6,1

- DEM Parti: Yüzde 5,7

- İYİ Parti: Yüzde 5,2

- Zafer Partisi: Yüzde 4,6

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,8

- Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,3

- Diğer: Yüzde 4,1

orc-arastirma.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

