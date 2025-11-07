AKP'de karalar bağlayacak anket: Yüzde 30'un altına düştüler!

Yıllardan beri bitmek bilmeyen ekonomik kriz, muhalefete yönelik yapılan baskılar, toplumsal baskılar, adalet sisteminde meydana gelen bozulma yorumları derken AKP tarihinin en düşük kamuoyu desteğini aldığı dönemin içinde. Bu dönemin en somut örneği ise geçen sene yapılan yerel seçimler olmuş, AKP kurulduğundan bu yana ilk defa ikinci parti olmuştu.

ERDOĞAN'A KAPATILMASI NEREDEYSE İMKANSIZ FARK

Özgür Özel ile 47 yıl sonra ilk defa birinci parti olan CHP yerel seçimlerde birinciliği göğüslemesinin ardından yapılan tüm anketlerde birinci parti çıkmaya devam ederken, partinin halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olmasına rağmen olası bir seçimde rakibi Erdoğan'a kapatılması neredeyse imkansız bir fark atıyor.

13 anket şirketinin ortalaması çıktı! Aralarında AKP'liler de vardı ama olmadı

Ekim ayında yapılan tüm araştırmalarda sonuç değişmedi. 13 farklı araştırma şirketinin (ki bunlara AKP'ye yakın firmalar dahil) ortalamasında da birinci parti olan CHP yarışı önde götürmeye devam ediyor.

SON ANKETTE BUHRAN: AKP YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ!

GÜNDEMAR Araştırma’nın 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında 2250 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi araştırmasına göre AKP resmen yüzde 30'un altını gördü. Araştırmaya göre: Kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35,25 ile birinci parti konumunu sürdürüyor. AKP yüzde 29,09 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,67, MHP yüzde 7,13, Zafer Partisi yüzde 5,16, İYİ Parti yüzde 4,70, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,46, Anahtar Parti yüzde 3,13, diğer partiler yüzde 2,41 ve TİP yüzde 1,00 oranında destek buluyor.

BU PAZAR SEÇİM OLSA?

Bu pazar seçim olsa AKP'nin oyu yüzde 29.09 olarak sonuçlara yansıdı. O tablo şu şekilde:

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN ERDOĞAN'A SOĞUK DUŞ ETKİLİ FARKLAR

Aynı araştırmada olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı hem İmamoğlu hem de Yavaş soruldu. Buradaki sonuçlar ise şu şekilde oldu:

İMAMOĞLU-ERDOĞAN

YAVAŞ-ERDOĞAN

CHP'nin cumhurbaşkanlığı için gösterilen isimlerinin muhtemel rakip Erdoğan ile karşılaştığı senaryolarda seçimi rahat bir şekilde kazandığı görüldü.