13 anket şirketinin ortalaması çıktı! Aralarında AKP'liler de vardı ama olmadı

2024 yılında yapılan yerel seçimlerden birinci çıkan CHP, o seçimden bu yana yapılan araştırmaların hemen hepsinde birinci parti çıktı. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, yerel seçimlerde kazanılan belediyelere operasyonların yapılması; belediye başkanlarının tutuklanması derken CHP oylarında beklenen düşüş yaşanmadı.

SENARYO EYLÜL AYINDA DA DEĞİŞMEDİ

Sosyal medyada MD Raporlar hesabından yapılan paylaşımda eylül ayında araştırma sonuçlarını yayımlayan anket şirketlerinin ortalamaları alındı. Aralarında AKP'ye yakınlığı ile bilinen araştırma şirketleri olmasına rağmen AKP yine birinci olamadı.

Derlenip ortalaması alınan anketlere göre eylül ayında CHP birinci parti çıktı. 13 anket şirketinden ortalama olarak yüzde 32.2 sonuca ulaşarak birinci çıkan CHP'yi yüzde 31.3 ile AKP takip etti. AKP'nin Cumhur İttifakı MHP yüzde 7.8 ile dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan yüzde 9.1 çıkan DEM Parti listenin üçüncü sırasında.

Eylül ayı anket ortalamasında partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP - 32.3 AKP - 31.3 DEM - 9.1 MHP - 7.8 İYİ PARTİ - 5.7 ZAFER - 4.5 YENİDEN REFAH - 3 ANAHTAR PARTİ - 2.2 TİP - 1.3

Araştırmada yer alan 13 şirket şöyle: