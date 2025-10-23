İçişleri Bakanlığı uyardı: İstanbul ve 7 il için "sarı" kodlu sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı: İstanbul ve 7 il için "sarı" kodlu sağanak geliyor
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, Ege ve Trakya bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için “sarı” kodlu uyarı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kıyı Ege’de gün boyunca devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın’ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Edirne ve Kırklareli’nin güney kesimleri, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği bildirildi. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, yetkili mercilerin yapacağı bilgilendirmelerin yakından takip edilmesi istendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

