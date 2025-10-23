İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a ilişkin son hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre mega kentte yağışlı günler yarından itibaren tekrar başlıyor.

AKOM, 24 Ekim Cuma günü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparken, yağışların 25 Ekim Cumartesi günü de etkisini göstereceğini bildirdi.

Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor

28 EKİM SALI GÜNÜNE DİKKAT

Sağanak yağışların 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü ara vereceğini belirten AKOM, 28 Ekim Salı günü ise kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

AKOM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor."