İki ile bu gece yarısına kadar sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Manisa ve Aydın'ın batı ilçeleri için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması

gerekmektedir."