İki ile bu gece yarısına kadar sel uyarısı

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, bugün saat 15.50 ile 23.59 saatleri arasında Manisa ve Aydın'ın batı ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Manisa ve Aydın'ın batı ilçeleri için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

meteoroloji-mgm.webp

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldiİstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması
gerekmektedir."

meteoroloji-genel-mudurlugu.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

