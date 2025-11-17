İçişleri Bakanı'nın yanıtlayamadığı Hakan Tosun sorusu!

Yayınlanma:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yöneltilen “Hakan Tosun'a ne oldu?” sorusu karşılıksız kaldı. CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu’nun, saldırı sonucu hayatını kaybeden belgeselci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin yönelttiği soruya Bakan Yerlikaya’nın sessizliği dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un ölümüyle ilgili süreci sordu.

Rızvanoğlu, yaklaşık bir ay önce Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen Tosun’un durumuna ilişkin sorularını yönelttiği sırada Bakan Yerlikaya’nın sessiz kalması dikkat çekti. Rızvanoğlu’nun “Hakan Tosun’a ne oldu?” sorusu üzerine Yerlikaya’nın kısa süreli duraksaması, ardından yüz ifadesiyle soruyu geçiştirmesi kayıtlara yansıdı.

Hakan Tosun'un kız kardeşi isyan etti: Bu suskunluk hepimizi yakacakHakan Tosun'un kız kardeşi isyan etti: Bu suskunluk hepimizi yakacak

NE OLMUŞTU?

10 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan belgeselci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun, ailesinin ve meslektaşlarının çabaları sonucu Esenyurt’ta uğradığı saldırının ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığının ortaya çıkmasıyla bulunmuştu. Tosun'un üzerinden kimlik çıkmadığı için isimsiz olarak yoğun bakıma alındığı ve bu nedenle ailesine ulaşılamadığı belirtilmişti.

Darp edilerek ağır yaralanan Tosun'un cüzdanının da çalındığı, bu nedenle kimlik tespiti yapılamadığı ifade edildi. Tosun’un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun’a yönelik saldırıyla ilgili 18 ve 24 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığını açıklamış, şüpheliler daha sonra tutuklanmıştı.

TBMM yoğun hafta: Bütçeler ve 11. Yargı Paketi masadaTBMM yoğun hafta: Bütçeler ve 11. Yargı Paketi masada

CHP'Lİ VEKİLLER TUTUKLU BAŞKANLARIN FOTOĞRAFININ YER ALDIĞI SANDIĞI GETİRDİ

Komisyonda, Bakan Yerlikaya'nın sunumu öncesi, CHP'li milletvekilleri tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı komisyona getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı göstererek "milletin iradesinin gasp edildiğini" belirtti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Türkiye
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Esenyurt’ta dükkanı kurşun yağmuruna tuttular!
Esenyurt’ta dükkanı kurşun yağmuruna tuttular!
İBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktı
İBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktı