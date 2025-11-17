İçişleri Bakanı'nın yanıtlayamadığı Hakan Tosun sorusu!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un ölümüyle ilgili süreci sordu.

Rızvanoğlu, yaklaşık bir ay önce Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen Tosun’un durumuna ilişkin sorularını yönelttiği sırada Bakan Yerlikaya’nın sessiz kalması dikkat çekti. Rızvanoğlu’nun “Hakan Tosun’a ne oldu?” sorusu üzerine Yerlikaya’nın kısa süreli duraksaması, ardından yüz ifadesiyle soruyu geçiştirmesi kayıtlara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan belgeselci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun, ailesinin ve meslektaşlarının çabaları sonucu Esenyurt’ta uğradığı saldırının ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığının ortaya çıkmasıyla bulunmuştu. Tosun'un üzerinden kimlik çıkmadığı için isimsiz olarak yoğun bakıma alındığı ve bu nedenle ailesine ulaşılamadığı belirtilmişti.

Darp edilerek ağır yaralanan Tosun'un cüzdanının da çalındığı, bu nedenle kimlik tespiti yapılamadığı ifade edildi. Tosun’un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun’a yönelik saldırıyla ilgili 18 ve 24 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığını açıklamış, şüpheliler daha sonra tutuklanmıştı.

CHP'Lİ VEKİLLER TUTUKLU BAŞKANLARIN FOTOĞRAFININ YER ALDIĞI SANDIĞI GETİRDİ

Komisyonda, Bakan Yerlikaya'nın sunumu öncesi, CHP'li milletvekilleri tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı komisyona getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı göstererek "milletin iradesinin gasp edildiğini" belirtti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.