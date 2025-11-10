Hakan Tosun'un kız kardeşi isyan etti: Bu suskunluk hepimizi yakacak

Hakan Tosun'un kız kardeşi isyan etti: Bu suskunluk hepimizi yakacak
Yayınlanma:
Esenyurt'ta darp edilip öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun, yargılama sürecine tepki gösterdi. Tosun, "Bu cevapsızlık, bu suskunluk adli makamların, yargının ne kadar kayıtsız kaldığını gösteriyor bize. Bu suskunluk hepimizi yakacak. Evimizi, sokakları, adalet sistemini yakacak. Ve bunlar bununla birlikte daha da güçlenecekler. Bunları yapmaya devam edecekler" dedi.

10 Ekim günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ailesinin evine gittiği esnada iki kişi tarafından darp edilen Gazeteci ve Ekoloji Aktivisti Hakan Tosun, yaşamını yitirmesinin üzerinden bir ay geçti.

Ancak gözaltına alınan şüphelilerin yargılama süreci istenilen düzeye gelmedi. Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun, çektiği bir video ile "suskun" kalındığını savunduğu adli mercilere tepki gösterdi.

"BU SUSKUNLUK HEPİMİZİ, EVİMİZİ, SOKAKLARI, ADALET SİSTEMİNİ YAKACAK"

Tosun, "Hakan Tosun'u neden öldürdünüz?" diye sorduklarını belirterek, "10 Ekim günü Hakan Tosun'a ne oldu diye sorduk. 11 Ekim'de Hakan Tosun'un hastanede olduğunu öğrendik. 10 Ekim gecesi öldü riskiyle dövülerek darp edilerek hastaneye kaldırıldığını gördük hep beraber. Şimdi de Hakan Tosun'u neden öldürdünüz diye soruyoruz. Bunların hiçbirisinin cevabını alamıyoruz" dedi.

Sokak ortasında katledilmişti! Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandalın görüntüsü çıktıSokak ortasında katledilmişti! Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandalın görüntüsü çıktı

Bu soruların cevapsız kalmasının sebebinin yargının kayıstsız kaldığının göstergesi olduğunu söyleyen Tosun, "Sokaklardaki çetelerin soğukkanlılıkla insan öldürmeye teşebbüs edip ve öldürüp sonradan arkalarını dönüp gitmeleri burada bizi soru işareti bırakıyor. Ne kadar güvendeyiz. Ne kadar güvenli sokaklarımız. Bundan sonraki Hakan Tosun gibi birilerinin öldürmeyeceğinin ne kadar eminiz. Bu suskunluk hepimizi yakacak. Evimizi yakacak, sokakları yakacak, adalet sistemini yakacak. Ve bunlar bununla birlikte daha da güçlenecekler. Bunları yapmaya devam edecekler" dedi.

Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia! Saldırganları taşıyan şahsı 'tanık' olarak dinleyip bırakmışlarHakan Tosun cinayetinde skandal iddia! Saldırganları taşıyan şahsı 'tanık' olarak dinleyip bırakmışlar

"DOSYADA İSMİ GEÇEN HERKESİN EN AĞIR CEZALARINI ALMALARI GEREKİYOR"

Tosun, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Tosun dosyasında ismi geçen herkesin yargılanmasını istiyoruz. En ağır cezalarını almaları gerekiyor ki bundan sonraki süreçte insanlar sokakta ölmesin. İnsanlar birilerinin kaderi bir birilerinin kaderi birilerinin kaderine teslim olmasın. Bunun için çabalıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Hakan Tosun'u neden öldürdünüz soruyorum. Bir kız kardeş olarak soruyorum. Bir vatandaş olarak soruyorum. Bir can olarak, insan olarak soruyorum. İnsan olarak bu duygulara sahip olan herkese bu soruyu sormaya davet ediyorum. Hakan Tosun'u neden öldürdünüz. Bu ülkede yargı nerede. Adalet sistemi nerede. Neden biz bunu acımızı bile yaşama fırsatı bulmadan bunun mücadelesini vermek zorunda kalıyoruz. Kime güvenmeliyiz bu ülkede. Bunların soruların cevabını istiyorum. Ve hep beraber soralım. Hakan Tasun öldü, başka canlar ölmesin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

