Sokak ortasında katledilmişti! Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandalın görüntüsü çıktı

Yayınlanma:
İstanbul'da evine giderken sokak ortasında dövülerek katledilen Hakan Tosun'un avukatları gazeteciye düzenlenen saldırının geniş görüntülerini paylaştı. Tanık olarak dinlenip salıverilen motosikletli kişinin Tosun'a yönelik iki saldırıda da yer aldığı görüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evine giderken sokak ortasında katledilen gazeteci Hakan Tosun'un ailesi ve avukatları cinayete ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Katledilen gazeteci için "kayıp" başvurusunun yapıldığı andan bugüne kadar gelen sürecin değerlendirildiği basın toplantısında avukat Hakan Bozyurt, yeni kayıtların da yer aldığı elde ettikleri kamera görüntülerini göstererek olaya ilişkin bulguları aktardı.

11 dakikalık görüntülerde Hakan Tosun'un iki kez saldırıya uğradığı anlar yer alırken, olayda tanık olarak dinlenip salıverilen motosikletli Yusuf Ö.'nün her iki saldırıda da yer aldığı görüldü.

HAKAN TOSUN'UN KATLEDİLDİĞİ ANLARIN UZUN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta 10 Ekim cuma akşamı fiziksel saldırıya uğradı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili ailesi ve avukatları bugün Beyoğlu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Tosun’un dostları da katılırken İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, avukatlar Hakan Bozyurt ve Onur Cingil ile kardeşi Öznur Tosun, konuşmacı olarak yer aldı.

Avukat Hakan Bozyurt, toplantıda olay anının görüntülerini paylaşarak şunları söyledi:

  • "Hakan Tosun 10 Ekim akşamı saat 22.16'da annesini arıyor "eve geleceğim" diyor, 22.19'da da Cevizlibağ durağından akbil basıyor. Görüntülere göre, Hakan sokakta bitkin halde yürürken 1824 ve 1826 sonunda köşe başında yaklaşık yarım saat oturuyor. Hakan'ın oturduğu esnada saat 00.17'de sularında siyah bir BMW ara sokağa park ediyor. 00.22'de Hakan otururken, 18 yaşındaki Abdurrahman Murat gelerek direkt kafasına ve yüzüne tekme atmaya başlıyor. Darbenin etkisiyle oturduğu yere yığılan Hakan, toparlanmaya çalışırken Abdurrahman Murat yeniden kafasına tekme atıyor ve Hakan yeniden yere yığılıyor."

  • "Hakan'ın darp edildiği sırada bir araç yanaşıyor ve izliyor, BMW ise köşede bekliyor. Dosyaya eklenen tanık ifadelerine göre Hakan bu sırada, "çok yorgunum bana bulaşmayın" diyerek telkin ediyor. Daha sonra BMW'deki Adnan Şahin ve motosikletli Yusuf Ö. Geliyor. Murat, Şahin'in otomobiliyle gidiyor."

TANIK OLARAK DİNLENEN MOTOSİKLETLİ İKİ SALDIRIDA DA YER ALIYOR

  • "Bir süre sonra Hakan toparlanarak yürümeye başlıyor. Bu sürede motosikletli Yusuf Ö. Hakan'ı izliyor. Hakan biraz ilerliyor siyah araç da ileride bekliyor. 18 yaşındaki Murat da Yusuf Ö.'nün motosikletine biniyor ve Hakan'ın peşinden gidiyor. Hakan bu sırada kaldırımda. Murat motosikletten atlayarak Hakan'ın üzerine gidiyor bu sırada araçla Adnan Şahin geliyor. Ve Hakan'ı darp etmeye başlıyorlar. Hakan yere yığılıyor. Bu sırada üçü de yere eğilerek bir şey yapıyor ancak kameranın görüş dışında kalıyor. Ardından Murat, Yusuf Ö.'nün kullandığı motosiklete, Şahin de aracına biniyor.
  • Ancak olay yerinden uzaklaşmıyorlar. Hakan'ın başında kalabalık toplandığında motosikletli Yusuf Ö. bir kez daha gelerek izliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

