Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia! Saldırganları taşıyan şahsı 'tanık' olarak dinleyip bırakmışlar
10 Ekim akşamı ailesinin evine giderken saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Hakan Tosun'un cinayeti ile ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak saldırganı taşıyan motosiklet sürücüsünün ifadesinin 'tanık' olarak alındığı ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta 10 Ekim'de ailesinin evine gittiği sırada fiziksel saldırıya uğradı.

Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Burada yoğun bakıma alınan Tosun, yaşamını yitirdi. Tosun'un öldürülmesine ilişkin birçok soru işareti gündeme geldi.

'TANIK' OLARAK İFADE VERMİŞ

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken geçtiğimiz günlerde olayla ilgili motosiklet kullanıcısı 3. kişinin de görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre saldırganı taşıyan 3. kişi Yusuf Ö.'nün ifadesi tanık olarak alındığı ortaya çıktı. Yusuf Ö.'nün ifadesinde saldırganı taşıdığını kabul ettiği belirtilirken ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Hakan Tosun'un darbedilerek ağır yaralanmasına ilişkin çalışma yapmıştı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.M. (18) ve A.Ş. (24) polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hastanede tedavi gören Tosun ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

