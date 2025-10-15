Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür, Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin süreci Halk TV’de Gözde Şeker’in sunduğu Yeni Bir Sabah programında değerlendirdi. Tosun’un 10 Ekim gecesi Esenyurt’ta saldırıya uğradıktan sonra 27 saat boyunca kimliksiz hâlde hastanede kaldığını hatırlatan Özgür, bu sürecin aydınlatılmamasına tepki gösterdi.

KARANLIK 27 SAATTE NELER OLDU?

Bahadır Özgür şunları söyledi:

“Şimdi nedene dair hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında şöyle demek lazım: Karanlık bir 27 saat var. Bu cinayetle ilgili hiçbir şekilde bilgi sahibi olamadığımız, ne olduğunu bilmediğimiz ama şunu biliyoruz: 10 Ekim’de saldırıya uğradığı saatten hastanede ailesinin haberi olduğu süreye kadar geçen bu 27 saat aslında devletin sorumluluklarının olduğu bir saat.”

"VALİLİK, EMNİYET VE BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA"

Tosun’un hastaneye götürülmesi, kimliğinin tespiti, ailesine ulaşılması gibi süreçlerde ciddi ihmaller olduğunu vurgulayan Özgür, “Bu karanlık 27 saati biz burada konuşarak aydınlatamayız. Kim aydınlatmak zorunda? Valilik, emniyet ve İçişleri Bakanlığı. Bu 27 saati bize açıklamak zorundalar” dedi.

PLANLI BİR CİNAYET Mİ?

Hakan Tosun’un kurumsal güvencesi olmayan, yoksulların ve mağdurların hikâyelerini haberleştiren bir gazeteci olduğunu söyleyen Özgür, saldırının tesadüf olamayacağını şu sözlerle ifade etti:

“Hepimizin kafasında kocaman bir şüphe var. Hakan’ın saldırısı planlı bir cinayet olabilir mi? 3 gündür yetkililere soruyoruz. Ama cevap yok. Güvenlik güçlerinin tanıdığı biriydi. Gazetecilik yaparken gözaltına alınmışlığı, saldırıya uğramışlığı var. Bu kimliğinden dolayı bu saldırının aydınlatılması lazım.”

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİKLERİ HASTANEDE BÜYÜK SKANDAL

Tosun’un kaldırıldığı Çam ve Sakura Hastanesi’nde kimlik tespitinin yapılmamasını eleştiren Özgür, şunları söyledi:

“Hastaneye kimliksiz olarak kaydedilmiş. Oysa yüz taraması, parmak izi gibi sistemlerle kimlik tespiti yapılabiliyor. Acil serviste, beyin sarsıntısı geçirmiş ve yarı komada olduğu hâlde 27 saat bekletilip ancak ailesi geldikten sonra yoğun bakıma alındığı iddiası çok vahim.”

"EMNİYETİN YÜRÜTMESİ GEREKEN SORUŞTURMAYI GAZETECİ YAPIYOR"

Olay yerinden delil toplanmasının da geciktiğini belirten Özgür, Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın yürüttüğü araştırmanın emniyetten daha etkili olduğunu söyledi:

“Olay yeri olduğu söylenen yerin aslında saldırının bitiş noktası olduğunu fark ediyor. Oradaki kameraları tek tek araştırıyor, iş yerlerinden bilgi alıyor. Zanlıların ailelerinin görüntüleri aldığı ama polisin almadığı söyleniyor. Yani aslında emniyetin yürütmesi gereken soruşturmayı bir gazeteci yapıyor.”

"İFADELER NASIL ALINDI BİLMİYORUZ"

Tosun’un ölümünden sonra yakalanan iki zanlının ifadesinin nasıl alındığına dair kuşkular bulunduğunu belirten Özgür, yetkililerin olayı geçiştirdiğini savundu:

“İki zanlının zaten tanındığı, telefonla çağrıldığı söyleniyor. İfadeleri alındı mı, nasıl alındı bilmiyoruz. Devlet kurumlarından tek bir açıklama yok. Ne vali konuştu, ne emniyet müdürü, ne İçişleri Bakanı. Bu sessizlik çok şey anlatıyor.”

Tosun’a yönelik saldırının detaylarına dair ellerinde video kayıtları olduğunu belirten Özgür, şiddetin dakikalarca sürdüğünü söyledi

Gözde Şeker, görüntülerde üç kişinin olduğunu fakat iki kişinin tutuklu olduğunu hatırlattı.

Özgür şöyle konuştu:

“Bir motosikletle biri daha geliyor, sonra bir otomobille başka biri geliyor. Tosun zaten yerdeyken bu iki kişi tekrar saldırıyor. Dakikalarca süren bir linç. "

"DEVLET VATANDAŞINA SAHİP ÇIKMADI"

Organlarını bağışma kararı olan Hakan Tosun'un organ nakli işlemi tamamlandıktan sonra cenazenin Adli Tıp’a sevkinde yaşanan aksaklıkları yaşandığını da Şeker aktardı.

Şeker, ailenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten yardım istemek zorunda kaldığını söyledi.

Savcının saatlerce morga gelmediğinin de belirtilmesi üzerine Özgür şunları ifade etti:

“Savcı gelmiyor. Aile morg önünde gece yarısına kadar bekletiliyor. Ne açıklama yapılıyor ne yardımcı olunuyor. Devlet vatandaşına sahip çıkmadı. Dirisine de sahip çıkmadı, ölüsüne de.”

"HAKAN TOSUN'UN CİNAYETİ KARAKTER OLARAK SİYASİ BİR CİNAYETTİR"

Özgür, cinayetin sıradan bir sokak kavgası gibi kapatılmak istendiğini vurguladı ve şöyle dedi:

“Ölümünden şüpheleniyoruz. Eğer biz, arkadaşları bu olayın üstüne gitmeseydi, bu vaka kimliksiz bir ölüm olarak kapatılacaktı. Zanlıların ifadesi baştan savma alındı. Hakan Tosun’un cinayeti karakter olarak siyasi bir cinayettir.”

"METİN GÖKTEPE GİBİ PEŞİNİ BIRAKMAMALIYIZ"

Bahadır Özgür, 1996’da gözaltında öldürülen Gazeteci Metin Göktepe’yi hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: