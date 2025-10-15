Halk Tv Muhabiri Umut Taştan'a tehdit

Halk Tv Muhabiri Umut Taştan'a tehdit
Yayınlanma:
Halk Tv Muhabiri Umut Taştan, öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un öldürüldüğü yerde haber yaparken bölgedeki kişiler tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

İstanbul Esenyurt'ta, 11 Ekim tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir grup tarafından darp edilerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde haber takibi yapan Halk TV muhabiri Umut Taştan tehdit edildiğini açıkladı.

Halk TV muhabiri Umut Taştan, cinayetin yaşandığı bölgede mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek haber yaparken, fail yakınları tarafından tehdit edildiğini belirtti.

"BABA BİZE KENDİNCE İDDİALARDA BULUNDU"

Taştan, "18 yaşında olan sanığın babası geldi. Benimle konuşmaya başladı. O geldikten sonra başka insanlar gelmeye başladı. Ellerinde telefonla bir önceki yayınımızı izliyorlardı. Baba bize kendince iddialarda bulundu. Baba 'benim elimde ne görüntüler var, siz bilmiyorsunuz bunu' dedi. Baba, 3 bin kişiyle adliye önünde basın açıklama yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganın ailesi kamera kayıtlarına el koyduGazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganın ailesi kamera kayıtlarına el koydu

"DAHA ÖNCE HUSUMETLERİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ"

Tosun cinayetinin ardından, cinayet mahaline giden Umut Taştan, bir esnafla yaptığı görüşmeyi şöyle aktarmıştı:

"Bize aktardığı şu; sabah saatlerinde iki kere polis geldi. Görüntüleri burada inceledi. Cihazları almadı. Daha sonra saldırganların ailesi, tutuklanan isimlerden birinin ailesi buraya geliyor, senin kameran bize lazım diyor ve o cihazı alıp gidiyor. Bu çevreden bilinen, tanınan bir aile, elektrik işi yapıyorlar. 'Polis bir daha gelip sorarsa sen görüntülerin bizde olduğunu söylersin' diyorlar. Dükkan sahibi daha sonra cihazı almak için o elektrikçi dükkanına gidiyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası orada. 'Bir tokat atmış. Bu yüzden benim çocuğumu aldılar. Biz de kendimizi aklamaya çalışıyoruz' diyor. Ve şunu daha önce husumetleri olduğunu, failin bu yüzden Hakan'a vurduğunu söylemiş."


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

