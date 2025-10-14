Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganın ailesi kamera kayıtlarına el koydu

10 Ekim akşamı ailesinin evine giderken saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Hakan Tosun'un darp edilip bırakıldığı noktada esnafla görüşen Umut Taştan, kilit bir tanığın anlatımlarını aktardı. Kameraya konuşmak istemeyen ancak olayı çok net gören bir kamera açısına sahip olan bir dükkân sahibi, yaşananları Taştan'a anlattı.

"SENİN KAMERAN BİZE LAZIM"

Esnafın ifadesine göre, olaydan sonraki sabah polis iki kez dükkâna gelerek kamera kayıtlarını yerinde inceledi ancak kayıtların olduğu hard disk gibi herhangi bir cihaza el koymadı. Polisin ayrılmasının ardından ise şok edici bir gelişme yaşandı. Tutuklanan sanıklardan birinin bölgede elektrikçilik yapan ve tanınan ailesi, dükkâna gelerek "Senin kameran bize lazım" dedi ve olayı gören kamerayı kayıt cihazıyla birlikte alıp götürdü.

"POLİS SORARSA KAYITLAR BİZDE DERSİN"

Saldırganın ailesi, esnafa polisin tekrar gelmesi durumunda "Görüntülerin bizde olduğunu söylersin, bizden alırlar" şeklinde bir ifadede bulundu. Daha sonra kamerasını geri almak için ailenin dükkânına giden esnaf, saldırıyı gerçekleştiren kişinin babasıyla karşılaştı. Babanın, "Bir tokat atmış, bu yüzden benim çocuğumu aldılar. Biz de kendimizi aklamaya çalışıyoruz" dediğini aktardı.

ŞÜPHELİ "HUSUMET" İDDİASI

Saldırgan babasının "bir tokat" olarak nitelendirdiği saldırı, hastane raporlarıyla çelişiyor. Hakan Tosun'un beyin kanamasına yol açan asıl darbenin, ensesine aldığı öldürücü bir darbe olduğu biliniyor. Babanın ayrıca, "Daha önceden husumetimiz vardı. Çocuk da görünce bir tokat atmış. Hayatını kaybetmiş, bizim üstümüze kalmasın" dediği öğrenildi. Ancak Hakan Tosun'un ailesinin bölgeye yeni taşınmış olması, "husumet" iddiasını şüpheli kılıyor.

POLİS VE SALDIRGAN AİLESİNİN 'OCAK BAŞI' DİYALOĞU

Muhabir Umut Taştan'ın ulaştığı bilgilere göre, ilerleyen saatlerde sanık yakını baba, polislerle bir "ocak başında" bir araya geldi. Babanın burada da polislere "Benim çocuğum bir tokat attı. Yapan başkasıdır, benim çocuğum öldürmedi. Biz de öldüreni arıyoruz" dediği iddia edildi.

KAYIP EŞYALAR VE KURGULANMIŞ GÖRÜNTÜLER

Soruşturmadaki tek soru işareti kayıp kamera kayıtları değil. Saldırı sonrası Hakan Tosun'un üzerinde çantası, telefonu ve kimliği gibi hiçbir kişisel eşyası bulunamadı. Kimliğinin olmaması nedeniyle hastanede kimlik tespiti saatler sürdü ve ailesine ancak 27 saat sonra ulaşılabildi.

Öte yandan, dün bazı medya kuruluşlarına servis edilen ve saldırı anına ait olduğu söylenen görüntüler de kafaları karıştırdı. Avukatların dahi izlemediği bu görüntülerde, olay anı bütünlüğü olmaksızın, Hakan Tosun'un darp edildikten sonra kalkıp yürüdüğü izlenimi yaratacak şekilde kurgulandığı belirtiliyor. Oysa Hakan Tosun'un saldırı sonrası bırakıldığı noktada bulunduğu ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Saldırganların emniyetteki "yarı çıplaktı, küfür etti" gibi ifadelerinin de servis edilen görüntülerde doğrulanmadığı, Tosun'un kendi halinde yürüdüğü görülüyor.

Çevredeki sakinler de dar bir sokak olmasına rağmen herhangi bir bağırış ya da küfür sesi duymadıklarını, duysalardı mutlaka merak edip cama çıkacaklarını belirttiler.

Olayı aydınlatması beklenen en kritik delil olan kamera kayıtlarının nerede olduğu, üzerinde bir oynama yapılıp yapılmadığı ve kolluk kuvvetlerinin bu kayıtları sanık ailesinden alıp almadığı gibi sorular yanıt bekliyor.

Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kinlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.