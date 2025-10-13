İstanbul Esenyurt'ta darp edilerek yol kenarına bırakılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiği saatler önce bildirilmişti.

T24'ün haberine göre, Saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti.

Gazeteci Hakan Tosun'a saldıranların görüntüsü ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kinlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Hakan Tosun'a ne oldu?

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiği saatler önce bildirilmişti.