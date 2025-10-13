Gazeteci Hakan Tosun'a saldıranların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta darp edilerek yol kenarına bırakılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti. Tosun'a saldıranların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta darp edilerek yol kenarına bırakılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiği saatler önce bildirildi.

10 Ekim'den haber alınamayan Tosun'un ailesinin ve yaşam savunucuları ile gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta saldırıya uğradığı ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Darp edilmiş ve cüzdanı alınmış şekilde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Hakan Bozyurt, Tosun'a gerçekleştirilen saldırının failleri olarak değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını 'şifahen' öğrendiklerini açıklamıştı.

SALDIRANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, Gazeteci Hakan Tosun, 11.10.2025’te gece 00:30 civarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki arabaların park halinde olduğu bir sokakta, kaldırım kısmında oturduğu esnada başı hedef alınarak 2 kişi tarafından defalarca tekmeleniyor.

Kamera görüntülerinde olay yaşanmadan önce Hakan Tosun kendi başına yürüyor. Kimseye bir şey dediği yok, kimseye bir şey yapmıyor. Ancak gelgelelim 2 kişinin saldırısına uğruyor.

Saldırganlar, olay yerine geldikleri motosiklete binip kaçıyor.

Sever'in aktardığına göre, tutuklu olan şüphelilerden biri 18 diğeri ise 24 yaşında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

