İstanbul'un Esenyurt ilçesinde darp edilerek yol kenarına atılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiği aileye bildirildi.

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Gazeteci ve Belgeselci Tosun'un ailesinin ve yaşam savunucuları ile gazetecilerin çabası sonucu, Esenyurt'ta saldırıya uğradığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. Esenyurt ilçesinde darp edilmiş ve cüzdanı alınmış şekilde yol kenarına atılan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Hakan Tosun'a ne oldu?

Tosun'un Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına giderken darp edildiği, başından yara almış şekilde yol kenarına atıldığı belirtilmişti .

SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Hakan Bozyurt, Tosun'a gerçekleştirilen saldırının failleri olarak değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını 'şifahen' öğrendiklerini açıklamıştı.

HAKAN TOSUN VE TANIKLIKLARI

1975 yılında İstanbul’da doğan Hakan Tosun, meslek hayatına 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak adım attı.

1998 yılında İzmir’e taşınan Tosun, çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009’dan itibaren ise kariyerini belgesel yapımcılığı üzerine yoğunlaştırdı.

KAMERASI DİRENİŞİ KAYDEDİYORDU

Tosun, özellikle ekoloji ve toplumsal olayları konu alan bağımsız belgeselleriyle tanınıyor. Çalışmaları arasında “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi yapımlar bulunuyor.

Aynı zamanda bağımsız gazeteci olarak meslek hayatını sürdüren Tosun, “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.

KAYBOLDUĞU GÜN PAYLAŞTI

Acele kamulaştırmayla arazileri gasbedildi! Samandağ’da depremzedeler “Toprağımızı vermeyiz” diyor

Hakan Tosun son olarak Hatay'da yaşam alanları için direnen Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'ndeki direnişi kaydediyordu. Acele kamulaştırma kararı sonrası zeytinlikleri, narenciye bahçeleri risk altına giren mahalleli bu karara karşı direnirken, günlerce süren karşı çıkışın yanı başında Tosun'un kamerası yer alıyordu. Tosun saldırıya uğramadan hemen önce de bu mahallede yaşananlara dair videosunu yayınlamıştı